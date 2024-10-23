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Эксперт дал важные советы по выбору ноутбука

Эксперт дал важные советы по выбору ноутбука
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Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала о важных признаках, которые стоит учитывать при приобретении ноутбука.

По словам эксперта, первым делом человек должен понимать, для каких задач ему требуется ноутбук. Исходя из этого можно определить и его характеристики. Для более лёгких задач можно купить ноутбук не самой высокой мощности, а для более сложных придётся посмотреть варианты дороже и мощнее.

Размер экрана также играет важную роль. Оптимальным будет экран в диапазоне 11–14 дюймов с разрешением не менее Full HD. Ещё необходимо учитывать наличие достаточного количества портов для подключения внешних устройств и проверить, какая операционная система установлена на ноутбуке.

Также следует обратить внимание на время работы от аккумулятора, которое должно составлять не менее 6 часов без подзарядки.

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