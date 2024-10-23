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Начались съёмки фильма «Ждун 2» с Александром Реввой — первая часть ещё не вышла

Начались съёмки фильма «Ждун 2» с Александром Реввой — первая часть ещё не вышла
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмочного процесса фильма «Ждун 2». Эта лента — продолжение «Ждуна», который ещё не вышел.

К своим ролям в продолжении истории о приключениях популярного интернет-мема вернутся Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Также к актёрскому составу сиквела присоединились Александр Ревва, Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Миша Мяло, Тимофей Кочнев, Елисей Чучилин и Вероника Журавлева.

Фото: «Наше кино» и Okko

Фото: «Наше кино» и Okko

Фото: «Наше кино» и Okko

Фото: «Наше кино» и Okko

Фото: «Наше кино» и Okko

Первая часть «Ждуна» выйдет в кинотеатрах 20 марта 2025 года. Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

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