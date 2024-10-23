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Asdekor_r из сборной России назвал главных соперников по ОКСИ-2024 по Dota 2

Саппорт российской команды Вячеслав Asdekor_r Игнатьев перед стартом Открытых киберспортивных студенческих игр (ОКСИ-2024) по Dota 2 назвал главных претендентов на победу в соревнованиях.

Фавориты этого турнира — Сербия, Казахстан и Иран. В нашу группы попали сербы, вот с ними мы и будем делить статус фаворита.

Асдекор также отметил высокую конкуренцию среди российских команд на национальном этапе ОКСИ.

Мне кажется, самую тяжелую часть турнира мы уже преодолели — право представлять Россию. Было на самом деле очень тяжело, нервно: мы с ребятами ехали в Краснодар, чтобы там сыграть квалификацию, я взял на себя все затраты… Такая, как я назвал, авантюрная инвестиция. И мы прошли, прилетели сюда, и выиграли здесь.

По словам Вячеслава, второй финалист российских отборочных также мог показать хороший результат в основной стадии.

DerzhaW1N, на самом деле, одна из лучших команд здесь, и могла бы показать хороший результат, если бы тоже прошла в групповой этап. Наверное, было справедливо, если бы было две команды от России в разных группах. Почему нет? Турнир проходит у нас, и DerzhaW1N как будто могли претендовать на призовые места.

Вчера команда Асдекора CyberSET победила в российской части турнира и теперь представляет страну в групповой стадии. Россия уже выиграла первый матч против Колумбии, а сейчас играет с Монголией.