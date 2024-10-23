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Сарик Андреасян потерял 300 млн рублей из-за фильма «Кома»

Сарик Андреасян потерял 300 млн рублей из-за фильма «Кома»
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Режиссёр Сарик Андреасян дал интервью Роману Костомарову и поговорил про фильм «Кома», из-за которого постановщик потерял 300 млн рублей.

По словам Андреасяна, картина «Кома» вышла в далеко не самый удачный момент. В мировом прокате лента появилась в 2019 году, а до российских кинотеатров добралась во время пандемии коронавируса. Из-за этого, хоть ленту приняли и тепло, сборы оказались неутешительными.

А фильм нам стоил 300 млн рублей. Ты теперь должен 300 млн, а вариантов не отдать — нет. Потому что, с точки зрения даже закона, это всё по договорам, всё официально.

Постановщик потерпел убытки на фильме, поскольку у него слетели все западные контракты и остановился отечественный прокат.

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