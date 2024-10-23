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Эксперты дали ценные советы по правильной зарядке смартфона

Эксперты дали ценные советы по правильной зарядке смартфона
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Эксперты из сервисного центра Gadget Ufa поделились советами о том, как нужно правильно заряжать смартфоны. Специалисты отметили, что советы помогут продлить жизненный цикл устройства и сохранить батарею.

В первую очередь эксперты рекомендуют использовать оригинальное зарядное устройство и избегать подделок или зарядных приспособлений от неизвестных фирм. Во-вторых, не стоит допускать полного разряда телефона, а постараться поддерживать уровень заряда выше 20%. Также важно избегать перегрева.

Вдобавок к прочему специалисты советуют заряжать телефон до 80%, так как полная зарядка не всегда необходима. И, наконец, если телефон не используется, лучше отключать его от зарядного устройства.

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