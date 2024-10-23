Появились свежие кадры «Детей перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х

«Кинопоиск» опубликовал свежие кадры сериала «Дети перемен» со звёздами шоу «Слово пацана». Проект расскажет про жизнь людей в 1990-х.

На кадрах можно увидеть ключевых героев, а также актёров, которые их сыграли. В шоу снялись Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Сергей Гилёв и другие.

Свежие кадры сериала

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Сериал «Дети перемен» расскажет истории трёх братьев от разных отцов, которые живут в 1990-х. Их мать – водитель троллейбуса Флора – объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. На дворе стоит 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть.

Премьера шоу состоится в сервисах Wink и START этой осенью, а в 2025 году шоу также выйдет на телеканале НТВ.