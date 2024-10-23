Музыка Ханса Циммера не сможет участвовать на «Оскаре»-2025 из-за строгих правил

Как сообщает издание Variety, американская киноакадемия не сможет допустить музыку Ханса Циммера для фильма «Дюна 2» к участию на «Оскаре»-2025. Работа знаменитого композитора попросту не вписывается в правила церемонии.

Дело в том, что принять участие на «Оскаре» могут оригинальные саундтреки, которые не применялись в других фильмах. В «Дюне 2» же используется более 20% существующих композиций, написанных Циммером ещё для первой «Дюны». Именно поэтому киноакадемия не может принять работу композитора в категории «Лучший оригинальный саундтрек».

Сам Циммер уже отреагировал на ситуацию и заявил, что пишет музыку не ради наград. Он отметил, что изначально задумывал сделать музыку для второй части похожей на первую, чтобы она могла «расширяться и эволюционировать».

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдёт 2 марта 2025 года. Основные номинанты будут озвучены в январе.