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Райан Рейнольдс опубликовал фото со съёмок новогоднего «Дэдпула»

Райан Рейнольдс опубликовал фото со съёмок новогоднего «Дэдпула»
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Американский актёр Райан Рейнольдс опубликовал новое фото в соцсетях. На нём артист изображён в привычном костюме Дэдпула вместе с актрисой Лесли Аггамс в образе Слепой Эл, а на заднем фоне можно увидеть рождественские декорации.

Фото: Соцсети Райана Рейнольдса

Фанаты предполагают, что таким образом Рейнольдс анонсировал новый контент по «Дэдпулу». Вполне возможно, актёр готовит для зрителей новогодний спецвыпуск, который до сих пор не анонсировали.

Ранее Marvel уже выпускала новогодний контент по своей киновселенной — «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск». Спецэпизод со знаменитыми героями вышел в ноябре 2022 года и рассказывал о небольшом приключении Стражей, которые отправляются на Землю в канун Рождества в поисках подарка для Питера Квилла.

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