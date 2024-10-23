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Сериал Разделение от Apple, 2-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Разделение» от Apple
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Уже 17 января состоится премьера второго сезона сериала «Разделение». Шоу продолжит историю сотрудника компании Lumon Industries Марка, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Премьера второго сезона состоится в формате дебютного эпизода в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, финал состоится 21 марта.

Расписание выхода второго сезона сериала «Разделение»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 января
2-я серия24 января
3-я серия31 января
4-я серия7 февраля
5-я серия14 февраля
6-я серия21 февраля
7-я серия28 февраля
8-я серия7 марта
9-я серия14 марта
10-я серия21 марта
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