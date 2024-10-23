Расписание выхода второго сезона сериала «Разделение» от Apple

Уже 17 января состоится премьера второго сезона сериала «Разделение». Шоу продолжит историю сотрудника компании Lumon Industries Марка, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Премьера второго сезона состоится в формате дебютного эпизода в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, финал состоится 21 марта.

Расписание выхода второго сезона сериала «Разделение»