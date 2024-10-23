«Никогда не пейте алкоголь»: Павел Дуров дал совет молодым людям

Основатель и владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров опубликовал новую колонку в своём блоге. В ней знаменитый бизнесмен дал совет современной молодёжи — никогда не пить алкоголь.

Сам Дуров не пьёт спиртное около 20 лет и считает, что оно «погубило немало успешных людей». Бизнесмен заявил, что алкоголь слишком сильно влияет на ясность ума и интуицию, чтобы им злоупотреблять.

Если бы я мог дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать нечто выдающееся, я бы сказал: «Никогда не пейте алкоголь». Сам я не употребляю алкоголь уже около 20 лет, но видел, как он губит успешных людей. Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления. Хотя он может временно поднять вам настроение, это всё равно что взять кредит — вы вернёте его с процентами. Кратковременное удовольствие приносит долгосрочные страдания.

Дуров отметил, что многие современные привычки людей — следствие социального давления со стороны окружающих. Он же считает, что добиться чего-то выдающегося можно, лишь пойдя собственным путём.

Я знаю, что трудно не поддаваться социальному давлению: люди эволюционировали, копируя поведение окружающих. Но привычки большинства саморазрушительны — большинство людей пьют алкоголь, едят фастфуд и ведут пассивный образ жизни. И это нормально. Однако если вы хотите достичь чего-то выдающегося, то вы повысите свои шансы, сохраняя здоровье ума и тела.