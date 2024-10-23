Сборная России досрочно вышла в плей-офф ОКСИ-2024 по «Доте»

Национальная сборная России обеспечила себе участие в плей-офф Открытых киберспортивных студенческих игр (ОКСИ-2024) по Dota 2.

По итогам шести туров российская пятёрка выиграла пять встреч, уступив лишь сборной Монголии. Заключительный матч наш коллектив сыграет против Индии.

На текущий момент в плей-офф также вышли Казахстан, Аргентина, Иран, Непал, Сербия и Монголия. За последний слот ведут борьбу Беларусь и Индия.

Таблица групповой стадии ОКСИ-2024 Фото: Cybersport.ru

Россию на ОКСИ-2024 представляет студенческая команда CyberSET с Асдекором и Лупси. Первые матчи плей-офф пройдут 24 октября, финал примет дворец спорта «Большой» в Сочи 25 октября — вход для зрителей будет бесплатным.