Вышел трейлер второй части шестого сезона сериала «Кобра Кай» — премьера 15 ноября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второй части шестого сезона сериала «Кобра Кай». Она выйдет 15 ноября и будет состоять из пяти эпизодов. После этого авторы выпустят третью часть сезона — премьера запланирована на 2025 год.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Кобра Кай» основан на фильме «Парень-каратист» 1984 года. Шоу рассказывает о школе карате под названием «Кобра Кай», которую открыл некогда успешный спортсмен Джонни Лоуренс, ныне опустившийся и перебивающийся случайными заработками. Во второй трети шестого сезона воспитанники Мияги-До отправятся в Барселону на международный турнир по каратэ, который станет для них тяжелейшим испытанием.

Главные роли в сериале играют Ральф Маччио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и Джейкоб Бертран, а исполнительным продюсером выступает Уилл Смит.