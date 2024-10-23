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«Главный разговор в моей жизни»: Том Холланд — о съёмках в новом фильме Кристофера Нолана

«Главный разговор в моей жизни»: Том Холланд — о съёмках в новом фильме Кристофера Нолана
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Британский актёр Том Холланд подтвердил информацию о том, что он впервые сыграет в новом фильме Кристофера Нолана. Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники.

Холланд заявил, что очень рад сыграть у оскароносного режиссёра. Он сравнил эту возможность с получением роли Человека-паука в фильмах Marvel, которое превратило актёра в мировую звезду.

Когда появилась такая возможность [сыграть у Кристофера Нолана], это был главный телефонный разговор в моей жизни. Это напомнило мне звонок о получении роли Человека-паука 10 лет назад. Я очень, очень взволнован.

Новый фильм Кристофера Нолана выйдет 17 июля 2026 года. У ленты пока нет названия и сюжетных деталей, съёмки должны начаться в первой половине 2025-го.

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