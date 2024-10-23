Стали известны группы DreamLeague S24 по «Доте» — BB с Liquid, Spirit с Tundra

Турнирный оператор ESL обнародовал распределение команд по группам на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В рамках первой групповой стадии 16 участников, разделённые на две группы, сразятся друг с другом в формате best-of-2 матчей. По итогам всех игр половина команд пройдёт в следующий этап, а остальные покинут соревнование.

Состав групп на DreamLeague S24 по «Доте»

Группа A:

AVULUS (Европа);

BetBoom Team (Россия) ;

; Gaimini Gladiators (Европа);

Nigma Galaxy (Ближний Восток);

Nouns Esports (Северная Америка);

PARIVISION (Россия) ;

; Team Liquid (Швеция);

Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

Azure Ray (Китай);

HEROIC (Южная Америка);

ex-Monte (Украина);

Talon Esports (Азия);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Spirit (Россия) ;

; Team Waska (Перу);

Tundra Esports (Европа).

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграют 14 075 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.