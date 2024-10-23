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Состав групп DreamLeague Season 24 по Dota 2 (Дримлига по Доте)

Стали известны группы DreamLeague S24 по «Доте» — BB с Liquid, Spirit с Tundra
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Турнирный оператор ESL обнародовал распределение команд по группам на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В рамках первой групповой стадии 16 участников, разделённые на две группы, сразятся друг с другом в формате best-of-2 матчей. По итогам всех игр половина команд пройдёт в следующий этап, а остальные покинут соревнование.

Состав групп на DreamLeague S24 по «Доте»

Группа A:

  • AVULUS (Европа);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Gaimini Gladiators (Европа);
  • Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • Nouns Esports (Северная Америка);
  • PARIVISION (Россия);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

  • Azure Ray (Китай);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • ex-Monte (Украина);
  • Talon Esports (Азия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Waska (Перу);
  • Tundra Esports (Европа).

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграют 14 075 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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