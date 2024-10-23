Стали известны группы DreamLeague S24 по «Доте» — BB с Liquid, Spirit с Tundra
Турнирный оператор ESL обнародовал распределение команд по группам на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2.
В рамках первой групповой стадии 16 участников, разделённые на две группы, сразятся друг с другом в формате best-of-2 матчей. По итогам всех игр половина команд пройдёт в следующий этап, а остальные покинут соревнование.
Состав групп на DreamLeague S24 по «Доте»
Группа A:
- AVULUS (Европа);
- BetBoom Team (Россия);
- Gaimini Gladiators (Европа);
- Nigma Galaxy (Ближний Восток);
- Nouns Esports (Северная Америка);
- PARIVISION (Россия);
- Team Liquid (Швеция);
- Xtreme Gaming (Китай).
Группа B:
- Azure Ray (Китай);
- HEROIC (Южная Америка);
- ex-Monte (Украина);
- Talon Esports (Азия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Spirit (Россия);
- Team Waska (Перу);
- Tundra Esports (Европа).
Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграют 14 075 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.
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