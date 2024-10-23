В Counter-Strike 2, Dota 2 и Deadlock могут заменить античит VAC

23 октября компания Valve удалила упоминания античита Valve Anti-Cheat (VAC) из своих игр. Сейчас на страницах Counter-Strike 2, Dota 2 и Team Fortress 2 в Steam больше не сообщается о знаменитой античит-программе.

Фото: SteamDB

Valve пока не делала никаких заявлений, однако игроки предполагают, что в ближайшее время компания представит новое решение по обнаружению нечестных программ в играх. О нём уже сообщали инсайдеры — софт якобы будет включать в себя современные решения, в том числе диагностику читеров с помощью анализа от нейросетей.

VAC впервые стал доступен в 2002 году вместе с релизом Counter-Strike 1.4. С тех пор улучшенная версия античита появилась в других сетевых играх компании: Team Fortress 2, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Counter-Strike 2.