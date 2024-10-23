Apple откажется от производства шлема Vision Pro до конца 2024 года — СМИ

Компания Apple значительно сократит производство шлема смешанной реальности Vision Pro. Корпорация Тима Кука готовится полностью прекратить выпуск устройства уже до конца 2024 года, сообщает издание The Information.

Как сообщают источники, Apple начала сокращать производство Vision Pro ещё летом и с тех пор продолжает уменьшать количество заказов на заводах. Недавно корпорация передала китайскому сборщику шлемов Luxshare информацию о том, что в ноябре работа над гарнитурой может быть остановлена.

В The Information предполагают, что Apple всё ещё может вернуться к полноценному производству Vision Pro, однако никаких предпосылок к этому нет. За восемь месяцев спрос на шлем смешанной реальности сильно упал — всё из-за высокой цены в $ 3500 и отсутствия многих популярных приложений.

Сейчас Apple работает над второй версией Vision Pro — в два раза более бюджетным устройством, которое не должно уступить оригиналу в качестве. Релиз гаджета может состояться уже в 2025 году.