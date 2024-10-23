NVIDIA закрыла доступ к загрузке драйверов для видеокарт жителям России

Американская компания NVIDIA закрыла доступ к обновлению драйверов для своих видеокарт жителям России. На это первыми обратили внимание в издании ТАСС.

Как показала проверка «Чемпионата», при попытке скачать драйверы с официального сайта для видеокарт NVIDIA появляется ошибка «Доступ запрещён. Этот запрос был заблокирован сервисом Edgecast WAF». Если попытаться обновить драйверы с помощью утилиты GeForce Experience, то программа не запускает скачивание софта.

Фото: «Чемпионат»

NVIDIA не делала никаких заявлений и продолжала поддерживать свои видеокарты на территории России после ухода из страны в 2022 году. С чем связан запрет на скачивание актуальных драйверов в РФ, неизвестно.