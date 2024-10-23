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Etheral из сборной Казахстана на ОКСИ: теперь мы никого не боимся

Оффлейнер сборной Казахстана по Dota 2 Амир Ethereal Аскеров специально для «Чемпионата» подвёл итоги групповой стадии Открытых киберспортивных студенческих игр (ОКСИ-2024).

По итогам первого дня чемпионата в Сочи команда из Казахстана выиграла все семь матчей.

Мы не боялись ни одну из команд, которые оказались в нашей группе — и по результатам это, наверное, видно. Мы опасались только равной игры с Ираном, но в итоге оказалось, что у них есть проблемы. Это лучшая команда по среднему рейтингу, там есть игроки из топ-100, топ-200 еврейского рейтинга, но трое играют на одной роли — это мид, а теперь им пришлось меняться позициями.

Амир также оценил сложное поражение в соседней группе.

Я так и не понял, какая команда в группе B сильнее остальных: монголы выиграли у русских, русские у сербов. Мы думали, что Сербия будет на первом месте, потому что вчера российские команды играли слабее. Но сегодня Россия сыграла 5-2, могла выиграть и у Монголии… Говорят, что они сильные, и возможно, это так.

Ethereal также высоко оценил шансы своей сборной на победу на ОКСИ.

Мы думали, что сложнее всего будет против сербов. Но сегодня мы стали более уверены в себе, потому что увидели, что здесь за составы и как они играют. Теперь мы никого не боимся.

Открытые киберспортивные студенческие игры по Dota 2 проходят в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Призовой фонд соревнований составляет 5 млн рублей.