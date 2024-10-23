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Глава Роскомнадзора связал замедление YouTube с деградацией серверов Google

Глава Роскомнадзора связал замедление YouTube с деградацией серверов Google
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Глава Роскомнадзора Андрей Липов связал замедление работы YouTube в России с некорректной работой кеширующих серверов Google, которые деградируют или вовсе выключились. По его словам, это вина компании Google, которая перестала поддерживать своё оборудование весной 2022 года.

Об этом он сообщил в интервью РБК.

У Google в России было очень много серверов: практически каждый узел, где достаточно много абонентов, был присоединен к серверу GGC. Компания эти серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из России, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились. Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи.

При этом на мобильных сетях трафик видеохостинга остался прежним. Глава ведомства предполагает, что это может быть связано с наличием «более мощных серверов» Google рядом с узлами сотовых операторов.

Андрей Липов отметил, что Роскомнадзор «неоднократно направлял во все иностранные платформы достаточно большое количество требований». Некоторые из них выполняют требования регулятора, тогда как другие — игнорируют. Отдельные зарубежные компании отказываются общаться с ведомством или задавать встречные вопросы.

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