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Драйверы для видеокарт NVIDIA (Нвидиа) — где скачать в России актуальную версию для игр

Где скачать актуальные драйверы для видеокарт NVIDIA в России
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23 октября компания NVIDIA запретила загружать драйверы для своих видеокарт на территории России. При попытке скачать софт с официального сайта появляется сообщение «Доступ запрещён», а утилита GeForce Experience не запускает скачивание софта.

Однако официальный сайт NVIDIA — не единственное место, где можно скачивать драйверы для видеокарт GeForce. Некоторые популярные сайты выкладывают у себя актуальные версии софта для графических чипов, которые можно без каких-либо проблем скачать в России. Среди них выделяются:

  • TechPowerUp — актуальные драйверы для видеокарт NVIDIA отображаются слева.
  • TechSpot — драйверы для видеокарт NVIDIA публикуются списком, актуальный софт находится в самом верху.

Вполне вероятно, что NVIDIA вернёт возможность загружать собственные драйверы российским пользователям в дальнейшем. Однако если этого не произойдёт, то загрузить софт можно будет из сторонних ресурсов.

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