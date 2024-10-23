Где скачать актуальные драйверы для видеокарт NVIDIA в России

23 октября компания NVIDIA запретила загружать драйверы для своих видеокарт на территории России. При попытке скачать софт с официального сайта появляется сообщение «Доступ запрещён», а утилита GeForce Experience не запускает скачивание софта.

Однако официальный сайт NVIDIA — не единственное место, где можно скачивать драйверы для видеокарт GeForce. Некоторые популярные сайты выкладывают у себя актуальные версии софта для графических чипов, которые можно без каких-либо проблем скачать в России. Среди них выделяются:

TechPowerUp — актуальные драйверы для видеокарт NVIDIA отображаются слева.

— актуальные драйверы для видеокарт NVIDIA отображаются слева. TechSpot — драйверы для видеокарт NVIDIA публикуются списком, актуальный софт находится в самом верху.

Вполне вероятно, что NVIDIA вернёт возможность загружать собственные драйверы российским пользователям в дальнейшем. Однако если этого не произойдёт, то загрузить софт можно будет из сторонних ресурсов.