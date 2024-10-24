«Очень глупый фильм, полный веселья»: критики смешанно оценили «Веном: Последний танец»

Уже 25 октября состоится мировая премьера фильма «Веном: Последний танец» — третьей части серии супергеройских картин с Томом Харди. Кинолента должна стать завершением франшизы, которая поставит точку в истории Эдди Брока и Симбиота.

Зарубежные журналисты уже посмотрели фильм и опубликовали свои обзоры. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру всего 40% обозревателей — схожие оценки в своё время получили и первые две части. В своих обзорах критики ругают триквел за невнятный экшен и шаблонный сюжет, который не привносит ничего нового в серию. Однако лента наверняка понравится фанатам франшизы, которые получили удовольствие от просмотра первых двух частей, отмечают журналисты

Фото: Rotten Tomatoes

Что критики пишут в обзорах фильма «Веном: Последний танец»:

«Веном: Последний танец» показывает, что происходит, когда вы позволяете отлично подобранному актёру и режиссёру, который очень любит персонажа, разгуляться в мире супергероев. Вы получаете фильм, который немного странный, очень глупый и полный веселья.

«Веном: Последний танец» — лучший фильм трилогии? Возможно. И я бы солгал, если бы сказал, что мне не было весело во время просмотра.

После «Венома 2» я хотел ещё посмотреть на Венома и Эдди. Я вышел после сеанса «Последнего танца» и не хочу их больше видеть. Если это действительно «Последний танец», то он как раз вовремя.

«Последний танец» не привносит в серию ничего нового. На самом деле он привносит меньше, чем два предыдущих фильма.

Зачем снимать «Венома» (тем более — сразу три части), если персонаж никогда не встретится с Человеком-пауком? Помимо того факта, что наблюдать за Томом Харди весело, я не думаю, что Sony когда-либо даст адекватный ответ на этот вопрос.