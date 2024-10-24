Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сколько стоят билеты на Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 (мэйджор по CS в Китае)

Билеты на мэйджор по CS2 в Шанхае поступили в продажу — самый дешёвый билет стоит $ 89
Комментарии

Началась продажа билетов на международный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Билеты продаются на связки дней: четверг и пятница, а также суббота и воскресенье (финал). Кроме этого, организаторы выделили четыре разных «тира» билетов, которые отличаются по посадке. Рассадка представлена на картинке.

Рассадка на PW Shanghai Major 2024 по уровням

Рассадка на PW Shanghai Major 2024 по уровням

Фото: Perfect World

Так, например, тир-4 билет на четверг и пятницу обойдётся фанату Counter-Strike в $ 89, а тир-1 билет на субботу и воскресенье — в $ 469. Со всеми расценками можно ознакомиться по ссылке.

Первый азиатский мэйджор по CS2 пройдёт в Шанхае (Китай) в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 лучшие команды со всего мира разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Стали известны группы RMR к турниру Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android