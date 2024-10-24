Билеты на мэйджор по CS2 в Шанхае поступили в продажу — самый дешёвый билет стоит $ 89

Началась продажа билетов на международный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Билеты продаются на связки дней: четверг и пятница, а также суббота и воскресенье (финал). Кроме этого, организаторы выделили четыре разных «тира» билетов, которые отличаются по посадке. Рассадка представлена на картинке.

Рассадка на PW Shanghai Major 2024 по уровням Фото: Perfect World

Так, например, тир-4 билет на четверг и пятницу обойдётся фанату Counter-Strike в $ 89, а тир-1 билет на субботу и воскресенье — в $ 469. Со всеми расценками можно ознакомиться по ссылке.

Первый азиатский мэйджор по CS2 пройдёт в Шанхае (Китай) в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 лучшие команды со всего мира разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.