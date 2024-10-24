Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Крис Хемсворт сыграет главную роль в фильме про Принца Чарминга из «Золушки»

Крис Хемсворт сыграет главную роль в фильме про Принца Чарминга из «Золушки»
Комментарии

По данным издания Deadline, звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт, наиболее известный по роли Тора, получил ведущую роль в фильме про Принца Чарминга из «Золушки».

Хотя детали сюжета ленты неизвестны, обычно Принц Чарминг становится любовным интересом многих принцесс Disney. Хотя многие связывают героя с классическими мультфильмами про Белоснежку или Спящую красавицу, Чарминг больше всего связан с Золушкой. Вероятно, создатели ленты будут следовать первоисточнику, но это пока не подтверждено.

Режиссёром картины якобы выступит Пол Кинг, снявший две первые части «Приключений Паддингтона» и «Вонку». Сценарий напишут Саймон Фарнаби и Джон Крокер вместе с Кингом.

Материалы по теме
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android