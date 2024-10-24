Крис Хемсворт сыграет главную роль в фильме про Принца Чарминга из «Золушки»

По данным издания Deadline, звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт, наиболее известный по роли Тора, получил ведущую роль в фильме про Принца Чарминга из «Золушки».

Хотя детали сюжета ленты неизвестны, обычно Принц Чарминг становится любовным интересом многих принцесс Disney. Хотя многие связывают героя с классическими мультфильмами про Белоснежку или Спящую красавицу, Чарминг больше всего связан с Золушкой. Вероятно, создатели ленты будут следовать первоисточнику, но это пока не подтверждено.

Режиссёром картины якобы выступит Пол Кинг, снявший две первые части «Приключений Паддингтона» и «Вонку». Сценарий напишут Саймон Фарнаби и Джон Крокер вместе с Кингом.