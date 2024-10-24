«Это безумный фильм»: Том Холланд — про фильм «Человек-паук 4»

В недавнем интервью Том Холланд порадовал фанатов и раскрыл чуть больше деталей фильма «Человек-паук 4», в котором он вернётся к главной роли.

По словам Холланда, идея, которую задумали для ленты, «безумна». Актёр отметил, что своей концепцией картины отличается от всего, что выходило у Marvel Studios раньше. При этом Холланд уверен, что фанаты картину оценят.

Безумный фильм. Он немного отличается от всего, что мы делали раньше, но я думаю, фанатам это понравится.

В последний раз Холланд сыграл героя в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Также актёр вернётся к своему самому узнаваемому образу в пятых и шестых «Мстителях».