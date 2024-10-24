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«Мне уже 72 года»: актёр Лиам Нисон планирует перестать сниматься в боевиках

«Мне уже 72 года»: актёр Лиам Нисон планирует перестать сниматься в боевиках
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Лиам Нисон — актёр, известный ролями различных персонажей в боевиках. Он снялся в трилогии «Заложница», в двух частях про Бэтмена от Кристофера Нолана и других лентах. В недавнем интервью Лиам заявил, что не планирует сниматься в боевиках.

По словам актёра, он уже не в том возрасте, чтобы исполнять все трюки, которые необходимы в боевиках. Перестать сниматься в боевиках Нисон планирует к концу 2025 года.

Актёр также отметил, что не хотел бы, чтобы во всех боевых сценах его заменял дублёр.

Мне уже 72 года… когда-нибудь это должно прекратиться. Невозможно обмануть зрителей. Я не хочу, чтобы Марк заменял меня в боевых сценах.
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