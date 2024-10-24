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Жуткий Хью Грант и другие — на свежих кадрах триллера «Еретик»

Жуткий Хью Грант и другие — на свежих кадрах триллера «Еретик»
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Создатели триллера «Еретик» поделились несколькими свежими кадрами ленты. На них можно увидеть Хью Гранта в роле антагониста, а также других актёров.

«Еретик» расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

Набожных девушек сыграли Хлоя Ист («Фабельманы») и Софи Тэтчер («Книга Бобы Фетта»). Режиссёрами и сценаристами будущего фильма выступили Брайан Вудс и Скотт Бек — они написали сюжет для обеих частей «Тихого места».

Премьера ленты в России состоится 14 ноября.

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