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Эксперт развеял один из самых популярных мифов о ноутбуках

Эксперт развеял один из самых популярных мифов о ноутбуках
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Основатель российского бренда ноутбуков Echips Камиль Хужиахметов развеял один из самых популярных мифов о работе ноутбуков. По словам эксперта, постоянная работа ноутбука от сети не вредит батарее, как говорят некоторые специалисты.

Хужиахметов отметил, что современные батареи у ноутбуков управляются умными чипами, которые определяют уровень заряда. Так, если аккумулятор заряжен, например, на 80%, то благодаря чипам ноутбук не будет расходовать ресурс аккумулятора и переключится на питание от сети.

Поэтому можно использовать ноутбук или компьютер с подключённым блоком питания в течение всего дня. Ничего страшного не случится.

Эксперт добавил, что для дополнительного контроля над зарядом аккумулятора можно использовать специальные программы.

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