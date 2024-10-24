«Не хочу оргазмы»: Николь Кидман — о съёмках в эротическом триллере «Плохая девочка»

Николь Кидман дала интервью изданию The Sun и рассказала о съёмках в эротическом триллере «Плохая девочка». По словам актрисы, она сильно уставала во время работы над лентой из-за обилия откровенных сцен — из-за этого даже приходилось делать перерывы.

Кидман отметила, что больше всего она устала испытывать оргазм во время съёмок. В какой-то момент актриса хотела послать всё к чертям и сказать, чтобы её больше не трогали.

Бывали моменты во время съёмок, когда я думала: «Я больше не хочу испытывать оргазм. Не подходите ко мне. Я ненавижу это делать».

Николь отметила, что во время производства ей помогали коллеги-актёры, а особенно поддержка ощущалась во время работы над интимными сценами картины.

Картина с Николь Кидман в главной роли официально доберётся до России уже 16 января.