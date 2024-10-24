Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Родион Раскольников плывёт по Неве — первый отрывок из сериала «Преступление и наказание»

Родион Раскольников плывёт по Неве — первый отрывок из сериала «Преступление и наказание»
Комментарии

«Кинопоиск» опубликовал на своём канале фрагмент из грядущего сериала «Преступление и наказание». В первом фрагменте из шоу показали, как Иван Янковский в образе Родиона Раскольникова плывёт но Неве на лодке в сопровождении собственной Тени.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Шоу адаптирует одноимённый роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Вместе с Янковским в проекте сыграли Тихон Жизневски, Алёна Михайлова, Юлия Снигирь и другие актёры. Премьера состоится 26 октября — выйдут сразу четыре серии.

Материалы по теме
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android