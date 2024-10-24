Родион Раскольников плывёт по Неве — первый отрывок из сериала «Преступление и наказание»

«Кинопоиск» опубликовал на своём канале фрагмент из грядущего сериала «Преступление и наказание». В первом фрагменте из шоу показали, как Иван Янковский в образе Родиона Раскольникова плывёт но Неве на лодке в сопровождении собственной Тени.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Шоу адаптирует одноимённый роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Вместе с Янковским в проекте сыграли Тихон Жизневски, Алёна Михайлова, Юлия Снигирь и другие актёры. Премьера состоится 26 октября — выйдут сразу четыре серии.