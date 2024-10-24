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Энди Сёркис действительно сыграл создателя симбиотов в фильме «Веном: Последний танец»

Энди Сёркис действительно сыграл создателя симбиотов в фильме «Веном: Последний танец»
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Режиссёр фильма «Веном: Последний танец» Келли Марсел в свежем интервью The Hollywood Reporter подтвердила, что Энди Сёркис действительно озвучил создателя (или бога) симбиотов по имени Налл в ленте. Изначально насчёт этого ходили лишь слухи, но сейчас они подтвердились.

По словам Марсел, Сёркис — «один из величайших актёров озвучки», который блестяще справляется со своей работой. Более того, о том, что Энди озвучит Налла для триквела, Келли и другие знали ещё во время работы над «Веномом 2».

Мы знали во времена «Венома 2», что он будет этим персонажем… Он был единственным, кого мы попросили. Это один из величайших актёров озвучивания. Мы с Энди друзья, так что было очень, очень весело провести с ним время, работая над персонажем.

Премьера ленты «Веном: Последний танец» состоится 25 октября 2024 года.

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