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Появились постеры с персонажами сериала «Лихие» Юрия Быкова о России 90-х

Появились постеры с персонажами сериала «Лихие» Юрия Быкова о России 90-х
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Создатели сериала «Лихие» опубликовали несколько постеров с ключевыми персонажами шоу. На постерах показали не всех героев, но самых важных.

Сюжет основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.

Постеры с героями сериала

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Главные роли в шоу сыграли Артём Быстров, Елена Николаева, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Сериал стартовал сегодня в онлайн-кинотеатрах Okko и START.

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