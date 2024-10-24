Бывший тренер VP по CS2 официально покинул клуб

Бывший тренер российского состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Дастан dastan Акбаев больше не является частью клуба. Анонс состоялся на официальном сайте киберспортивной организации.

Дастан был тренером VP с декабря 2019 года, а 30 мая 2024 года специалист из Казахстана был переведён в инактив «медведей». Представители клуба поблагодарили Акбаева за его вклад в развитие команды, а CEO Virtus.pro Николай Петросян объяснил, в связи с чем Дастан всё же покидает организацию:

Вклад Дастана в современные успехи Virtus.pro в CS неоценим. Он находился за спинами игроков во время самых тяжёлых испытаний и самых громких побед. Но любое сотрудничество рано или поздно исчерпывает свой потенциал. Мы вместе пытались найти для Дастана подходящую для него позицию в структуре клуба, но так и не смогли прийти к варианту, который устроил бы обе стороны и позволил нам эффективно работать дальше, поэтому лучшим решением стало закончить профессиональные отношения. [...]

Сначала позицию Дастана в команде занял Андрей XomA Мироненко, однако менее чем через три месяца россиянин покинул Virtus.pro. На текущий момент обязанности тренера в VP исполняет бывший аналитик коллектива Павел PASHANOJ Легостаев.