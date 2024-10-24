Издание IGN признало Silent Hill 2 самым страшным хоррором всех времён

Издание IGN, похоже, готовясь к скорому Хэллоуину, выложило собственный рейтинг из самых страшных хорроров в истории. В лидерах оказалась Silent Hill 2, которую журналисты назвали потрясающим хоррором, способным напугать и по сей день.
В IGN также вспомнили про недавний ремейк игры, с которым Bloober Team справилась блестяще. Второе место редакция издания отдала ремейку Resident Evil 4, третью строчку заняла Amnesia: The Dark Descent, а четвёртая позиция досталась P.T.
Снизу мы выложим первые 15 лучших хорроров, отобранных IGN. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте издания.
Топ 15 лучших хорроров в истории
- Silent Hill 2;
- Ремейк Resident Evil 2;
- Amnesia: The Dark Descent;
- P.T.;
- Dead Space;
- Alien: Isolation;
- Outlast;
- Left 4 Dead 2;
- Resident Evil 4;
- Five Nights at Freddy’s;
- Resident Evil;
- Forbidden Siren 2;
- Clock Tower;
- Soma;
- Alan Wake 2.
Согласны с мнением журналистов IGN? Если нет, делитесь своим рейтингом в комментариях!