Издание IGN признало Silent Hill 2 самым страшным хоррором всех времён

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Издание IGN, похоже, готовясь к скорому Хэллоуину, выложило собственный рейтинг из самых страшных хорроров в истории. В лидерах оказалась Silent Hill 2, которую журналисты назвали потрясающим хоррором, способным напугать и по сей день.

В IGN также вспомнили про недавний ремейк игры, с которым Bloober Team справилась блестяще. Второе место редакция издания отдала ремейку Resident Evil 4, третью строчку заняла Amnesia: The Dark Descent, а четвёртая позиция досталась P.T.

Снизу мы выложим первые 15 лучших хорроров, отобранных IGN. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте издания.

Топ 15 лучших хорроров в истории

Silent Hill 2; Ремейк Resident Evil 2; Amnesia: The Dark Descent; P.T.; Dead Space; Alien: Isolation; Outlast; Left 4 Dead 2; Resident Evil 4; Five Nights at Freddy’s; Resident Evil; Forbidden Siren 2; Clock Tower; Soma; Alan Wake 2.

Согласны с мнением журналистов IGN? Если нет, делитесь своим рейтингом в комментариях!