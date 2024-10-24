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Издание IGN признало Silent Hill 2 самым страшным хоррором всех времён

Издание IGN признало Silent Hill 2 самым страшным хоррором всех времён
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Издание IGN, похоже, готовясь к скорому Хэллоуину, выложило собственный рейтинг из самых страшных хорроров в истории. В лидерах оказалась Silent Hill 2, которую журналисты назвали потрясающим хоррором, способным напугать и по сей день.

В IGN также вспомнили про недавний ремейк игры, с которым Bloober Team справилась блестяще. Второе место редакция издания отдала ремейку Resident Evil 4, третью строчку заняла Amnesia: The Dark Descent, а четвёртая позиция досталась P.T.

Снизу мы выложим первые 15 лучших хорроров, отобранных IGN. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте издания.

Топ 15 лучших хорроров в истории

  1. Silent Hill 2;
  2. Ремейк Resident Evil 2;
  3. Amnesia: The Dark Descent;
  4. P.T.;
  5. Dead Space;
  6. Alien: Isolation;
  7. Outlast;
  8. Left 4 Dead 2;
  9. Resident Evil 4;
  10. Five Nights at Freddy’s;
  11. Resident Evil;
  12. Forbidden Siren 2;
  13. Clock Tower;
  14. Soma;
  15. Alan Wake 2.

Согласны с мнением журналистов IGN? Если нет, делитесь своим рейтингом в комментариях!

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