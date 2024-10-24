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Вышел большой трейлер фильма «Финист. Первый богатырь» — премьера 1 января

Вышел большой трейлер фильма «Финист. Первый богатырь» — премьера 1 января
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«Кинопоиск» представил полноценный трейлер фэнтезийного фильма «Финист. Первый богатырь». Картина выйдет в российский прокат 1 января 2025 года.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Start.

«Финист. Первый богатырь» расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в будущей картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

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