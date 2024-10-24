Стартовал криминальный сериал «Лихие» о России 1990-х — вышли сразу две серии

24 октября в России стартовал криминальный сериал Юрия Быкова «Лихие». Для просмотра уже доступны первые два эпизода в онлайн-кинотеатрах Okko и Start, остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сюжет сериала «Лихие» основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире в России 1990-х. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.

Главные роли в шоу сыграли Артём Быстров («Дурак»), Елена Николаева («Лёд 3»), Егор Кенжаметов («Оффлайн»), Савелий Кудряшов («Хоккейные папы»), Евгений Ткачук («Казнь») и другие актёры. Создателем шоу выступил Юрий Быков («Дурак»).