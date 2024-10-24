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В кинотеатрах России вышел фильм «Огниво» по сказке Ханса Кристиана Андерсена

В кинотеатрах России вышел фильм «Огниво» по сказке Ханса Кристиана Андерсена
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24 октября в России состоялась премьера фильма «Огниво». Экранизацию сказки Ханса Кристиана Андерсена уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ партнершип».

«Огниво» расскажет историю о весёлом парнишке Ване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры.

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