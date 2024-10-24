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«Битлджус 2» обошёл «Дюну 2» и стал самым кассовым фильмом WB в США в 2024 году

«Битлджус 2» обошёл «Дюну 2» и стал самым кассовым фильмом WB в США в 2024 году
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По итогам очередного уикенда сборы фильма «Битлджус 2» в американском прокате достигли отметки $ 284 млн. Новая картина Тима Бёртона обошла «Дюну 2» ($ 282 млн) Дени Вильнёва и стала самой кассовой картиной Warner Bros. в домашнем прокате в 2024 году.

Интересно, что в общем прокате вторая «Дюна» серьёзно опережает продолжение «Битлджуса». Лента Дени Вильнёва собрала по всему миру около $ 714 млн, тогда как хоррор-комедия Тима Бёртона может похвастаться лишь $ 434 млн. Стоит отметить, что «Битлджус 2» обошёлся Warner Bros. куда дешевле — всё дело в затратах на производство и маркетинг.

Ранее у кинокомпании случился большой провал — «Джокер: Безумие на двоих» полностью провалился в прокате, не собрав даже $ 200 млн за первые недели проката. Первая лента заработала в кинотеатрах более $ 1 млрд, однако сиквел постигла провальная участь.

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