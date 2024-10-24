Natus Vincere перевела основной состав по Dota 2 в запас

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere перевела основной состав команды по Dota 2 в инактив. Анонс состоялся на странице клуба в социальной сети.

Как сообщается в анонсе, на текущий момент «рождённые побеждать» не могут собрать ростер для основной команды клуба, который бы смог представлять NAVI на постоянной основе. При этом действующий состав коллектива переведён в запас.

Бывший состав NAVI по «Доте»:

Артём Yuragi Голубев;

Сүхбат sanctity- Отгондаваа;

Дмитрий Nefrit Тарасич;

Бакыт Zayac Эмилжанов;

Арман Malady Оразбаев;

Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

Также представители Natus Vincere отметили, что состав NAVI Junior продолжит выступать на про-сцене Dota 2, пока организация рассматривает дальнейшие возможности укрепления своих позиций в дисциплине.