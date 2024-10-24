Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлены стильные постеры сериала «Первый номер» — премьера 1 декабря

Представлены стильные постеры сериала «Первый номер» — премьера 1 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Kion представил персонажные постеры комедийной драмы «Первый номер» в виде фотографий для глянцевых журналов. На них изображены главные герои будущего шоу, премьера которого состоится 1 декабря.

Постеры сериала «Первый номер»

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

История «Первого номера» основана на реальных событиях. Шоу расскажет о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру – он возглавляет угасающий глянцевый журнал.

Главные роли в сериале исполнили «Александра Бортич» («Я худею»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Павел Деревянко («Есенин»), Равшана Куркова («Не одна дома») и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).

Материалы по теме
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android