Представлены стильные постеры сериала «Первый номер» — премьера 1 декабря

Онлайн-кинотеатр Kion представил персонажные постеры комедийной драмы «Первый номер» в виде фотографий для глянцевых журналов. На них изображены главные герои будущего шоу, премьера которого состоится 1 декабря.

Постеры сериала «Первый номер»

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

История «Первого номера» основана на реальных событиях. Шоу расскажет о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру – он возглавляет угасающий глянцевый журнал.

Главные роли в сериале исполнили «Александра Бортич» («Я худею»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Павел Деревянко («Есенин»), Равшана Куркова («Не одна дома») и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).