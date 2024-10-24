Данил Мокрушев, Глеб Корягин и Даниил Мартов посетят Фестиваля цифрового спорта в Сочи

25 октября в Сочи пройдёт третий этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта, который ранее состоялся в Санкт-Петербурге и Казани. На площадке дворца спорта «Большой» в Олимпийском парке зрители смогут встретить игроков ФК и ХК «Сочи», а также дрифтёра Антона Шершона.

Среди гостей – хоккеист Данил Мокрушев, недавно отличившийся в матче с ЦСКА, и защитник Глеб Корягин. В футбольной зоне болельщики смогут встретиться с полузащитником Даниилом Мартовым. Поклонники автогонок увидят Антона Шершона, дрифтёра команды Side Masters.

Фестиваль пройдёт в рамках Краевого фестиваля по интеллектуальным видам спорта, а трансляции будут доступны в VK, YouTube и Twitch.