Симулятор жизни InZOI в стиле The Sims будут поддерживать около 20 лет

Геймдиректор Хён-юнг Ким поделился новой информацией об inZOI — корейском симуляторе жизни в духе The Sims. Проект должен выйти до конца 2024 года на ПК, после чего он доберётся и до консолей.

Как рассказал главный разработчик игры, поддержка inZOI продлится около 20 лет. Из них 10 лет понадобится только для воплощения всех задумок автора: сюда входит создание как можно большего количества проработанных городов, механик и другого контента.

В inZOI много направлений, которые нам предстоит улучшить. Например, нам нужно больше городов. Мы хотим создать как можно больше городов, чтобы помочь людям познакомиться с разными культурами и разными странами. И я хочу, чтобы у людей было желание создавать собственные вещи. Я хочу добавить как можно больше функций, которые люди могли бы использовать для создания собственного контента.

InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества.