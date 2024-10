Тимоти Шаламе сам сыграл песни Боба Дилана на съёмках фильма «Никому не известный»

Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала ролик, посвящённый съёмкам фильма «Никому не известный» с Тимоти Шаламе. Режиссёр картины Джеймс Мэнголд вместе с актёрами рассказали о производстве фильма, который расскажет про становление музыканта Боба Дилана.

Как оказалось, главная звезда фильма Тимоти Шаламе сам исполнил большинство песен знаменитого певца на съёмочной площадке. Актёр не только пел, но играл на гитаре и губной гармошке. Среди исполненных Шаламе композиций точно будут The Times They Are a Changin и Like a Rolling Stone.

Для меня было важно играть и петь на съёмочной площадке, потому что это в духе фильма — исполнять всё вживую.

«Никому не известный» расскажет, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Помимо Тимоти Шаламе, в актёрский состав ленты вошли Эль Фаннинг («Трамбо»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Ник Офферман (The Last of Us) и другие.