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Компания «Гравитон» представила российский ноутбук на базе процессоров AMD

Компания «Гравитон» представила российский ноутбук на базе процессоров AMD
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Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» объявил о создании своего первого ноутбука Н15А-Б на базе процессора AMD. Серийный выпуск устройства начнётся до конца 2024 года.

Будущее устройство получит 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, яркостью 300 кд/м² и антибликовым покрытием. Ноутбук выпустят в трёх комплектациях: на базе процессоров AMD Ryzen 3 7330U, Ryzen 5 7530U и Ryzen 7 7730U вместе с 8/64 ГБ оперативной памяти и максимальной ёмкостью твердотельного накопителя М.2 NVMe до 4 ТБ.

Н15А-Б будет поддерживать операционные системы Windows 10/11 и российские аналоги. В «Гравитоне» отмечают, что будущее устройство «сочетает в себе мощность и производительность для любых задач».

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