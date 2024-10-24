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Стартовал сериал Like A Dragon: Yakuza по культовой серии игр — вышли три эпизода

Стартовал сериал Like A Dragon: Yakuza по культовой серии игр — вышли три эпизода
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24 октября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video стартовал сериал Like A Dragon: Yakuza («Подобный дракону: Якудза»). Для просмотра уже доступны три эпизода с русскими субтитрами. Остальные три серии можно будет посмотреть через неделю, 31-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Подобный дракону: Якудза» — экранизация знаменитой серии видеоигр Yakuza от студии Ryu Ga Gotoku, которая насчитывает девять основных частей и различные спин-оффы. Сериал будет основан на оригинальной игре 2005 года — она рассказывает о становлении бывшего якудзы Кадзумы Кирю, который отсидел 10 лет в тюрьме за преступление, которого он не совершал.

Создателем экранизации выступил Масахару Такэ («Обнажённый режиссёр»), а главные роли сыграли Рёма Такэути («Покемон. Детектив Пикачу») и Кэнто Каку («Райский поцелуй»).

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