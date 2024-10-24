Сербия вышла в финал Открытых киберспортивных студенческих игр по «Доте»

Сборная Сербии по Dota 2 стала первым финалистом Открытых киберспортивных студенческих игр (ОКСИ-2024).

После успешного группового этапа пятёрка Михайло MikSa Йовановича одержала две победы в плей-офф: сначала над Аргентиной (2:0), затем – над Казахстаном (2:1).

Соперником Сербии станет победитель нижней сетки — помимо Казахстана, там сражаются Монголия и Иран. Сборная России покинула турнир, заняв 5-6-е место.

Открытые киберспортивные студенческие игры по Dota 2 проходят с 23 по 25 октября в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Сильнейшие сборные по итогам отборочного этапа разыгрывают призовой фонд в размере 5 млн рублей.