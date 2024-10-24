Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Amazon отменила третий сезон «Благих знамений» — вместо него выйдет спецэпизод

Amazon отменила третий сезон «Благих знамений» — вместо него выйдет спецэпизод
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon решила отменить производство третьего сезона сериала «Благие знамения». Вместо него авторы выпустят большой спецэпизод длительностью 90 минут — его съёмки начнутся в начале 2025 года.

Отмена третьего сезона связана с создателем шоу и автором оригинального произведения Нилом Гейманом, которого недавно обвинили в домогательствах. Сам шоураннер отрицает все обвинения, однако всё же принял решение уйти из проекта, чтобы не навредить производству. В результате Amazon решила прекратить производство третьего сезона, доработать сценарий с помощью другого автора и выпустить большой спецэпизод, завершающий историю сериала.

«Благие знамения» рассказывают о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан в том числе на невышедшем романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. Главные роли в сериале исполняют Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»).

Также читают
Краткий путеводитель по миру Dragon Age: готовимся к выходу четвёртой части
Краткий путеводитель по миру Dragon Age: готовимся к выходу четвёртой части
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android