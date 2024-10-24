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Культовый «Бойцовский клуб» перевыпустят в 4К в честь 25-летия фильма

Культовый «Бойцовский клуб» перевыпустят в 4К в честь 25-летия фильма
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Кинокомпания 20th Century Studios объявила о выпуске обновлённой версии культового фильма «Бойцовский клуб». Ленту перевыпустят в разрешении 4К уже в 2025 году, проект курирует режиссёр картины Дэвид Финчер.

Обновлённую версию «Бойцовского клуба» анонсировали в честь 25-летия оригинальной картины, вышедшей в 1999 году. Вместе с физической копией фильма авторы выпустят артбук вместе с интервью актёров и другими материалами о съёмках ленты.

«Бойцовский клуб» — экранизация одноимённого романа Чака Паланика, вышедшая в 1999 году. Главные роли в ленте сыграли Эдвард Нортон («Американская история Х»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие звёзды Голливуда.

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