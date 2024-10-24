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В 2025 году чемпионат Worlds по League of Legends пройдёт в Китае

В 2025 году чемпионат Worlds по League of Legends пройдёт в Китае
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Киберспортивное подразделение Riot Games, занимающееся League of Legends, объявило о проведении чемпионата 2025 Worlds Championship в Китае.

Крупный китайский производитель смартфонов OPPO, который является одним из ключевых партнёров киберспортивного направления LoL с 2019 года, подтвердил своё намерение поддерживать игру через многолетнее соглашение о сотрудничестве.

Помимо традиционной поддержки лучших игроков на ивентах серии Worlds и Mid-Season Invitational, компания OPPO в рамках партнёрства с Riot Games также объявила о проведении престижного турнира 2025 Worlds Championship в Китае. В последний раз Worlds в Китае проходил в 2020 году.

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