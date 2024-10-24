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Вышел трейлер шпионского сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером

Вышел трейлер шпионского сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером
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Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер шпионского сериала «Агентство». Шоу стартует 29 ноября в онлайн-кинотеатре Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Showtime. Права на видео принадлежат Paramount.

«Агентство» расскажет историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.

Главные роли в проекте сыграли голливудские звёзды: Майкл Фассбендер («12 лет рабства»), Ричард Гир («Красотка») и Джеффри Райт («Бэтмен»). Режиссёром выступил Джо Райт, известный по «Гордости и предубеждению».

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