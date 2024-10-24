Юра Борисов убедил режиссёра «Аноры» взять на главную роль Марка Эйдельштейна

Издание Variety опубликовало материал, посвящённый фильму «Анора» — главному хиту Каннского кинофестиваля с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. Картина вышла в прокат 17 октября в том числе в России.

Как оказалось, режиссёр ленты Шон Бейкер заприметил Борисова после финского фильма «Купе номер 6» (2021), где тот сыграл одну из главных ролей. Постановщик сразу обратился к российскому артисту и заявил, что они должны снять совместный проект. Именно Борисов порекомендовал взять на главную роль Марка Эйдельштейна, который в итоге отправил режиссёру ролик с прослушиванием, где он был в образе своего будущего персонажа — избалованного сына российского олигарха.

В результате Эйдельштейн получил свою роль, а главной звездой ленты выбрали Майки Мэдисон, которая ранее снималась в фильме «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Сейчас «Анора» — один из главных кандидатов на «Оскар» вместе c «Дюной 2», «Бруталистом» и другими известными лентами 2024 года.